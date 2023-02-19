В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить пастуший пирог с овощами.
"Что первым приходит в голову при слове «пирог»? Сладкая выпечка с не менее сладкой начинкой? Пришло время разрушить стереотип: презентую пирог с овощами, картофельным пюре и сыром! 🧀", — пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Баклажан – ½ шт.
• Корень сельдерея – 30 г
• Морковь – 1 шт.
• Перец болгарский – 1 шт.
• Кабачок - ½ шт.
• Томаты – 2 шт.
• Оливковое масло
• Пюре картофельное – 300 г
• Сыр Гауда – 100 г
• Смесь приправ к блюдам из овощей и картофеля – 1 упаковка
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Сначала смешиваем порезанные кубиками баклажан, корень сельдерея, морковь, перец, кабачок и томаты, добавляем приправу (идеально чтобы в составе были сушеные томаты, орегано, чеснок, фенхель и кумин) и оливковое масло. Жарим овощи медленном огне.
Картофельное пюре выкладываем в противень, сверху добавляем горячие овощи и закрываем пирог слоем из пюре. Сверху натираем сыр и ставим в духовку. Выпекаем при 180 градусах 30-40 минут.
Весь процесс приготовления Эктор Хименес-Браво показал в видео:
Напомним, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поразил своей фигурой в плавках.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал свой завтрак и поделился простым рецептом.
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