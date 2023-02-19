В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить пастуший пирог с овощами.

"Что первым приходит в голову при слове «пирог»? Сладкая выпечка с не менее сладкой начинкой? Пришло время разрушить стереотип: презентую пирог с овощами, картофельным пюре и сыром! 🧀", — пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Баклажан – ½ шт.

• Корень сельдерея – 30 г

• Морковь – 1 шт.

• Перец болгарский – 1 шт.

• Кабачок - ½ шт.

• Томаты – 2 шт.

• Оливковое масло

• Пюре картофельное – 300 г

• Сыр Гауда – 100 г

• Смесь приправ к блюдам из овощей и картофеля – 1 упаковка

Сначала смешиваем порезанные кубиками баклажан, корень сельдерея, морковь, перец, кабачок и томаты, добавляем приправу (идеально чтобы в составе были сушеные томаты, орегано, чеснок, фенхель и кумин) и оливковое масло. Жарим овощи медленном огне.

Картофельное пюре выкладываем в противень, сверху добавляем горячие овощи и закрываем пирог слоем из пюре. Сверху натираем сыр и ставим в духовку. Выпекаем при 180 градусах 30-40 минут.

Весь процесс приготовления Эктор Хименес-Браво показал в видео:

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