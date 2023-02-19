Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася відео з вбиральні, на якому створює новий образ.

Так, у новому ролику Даша з'явилася у просторій вбиральні з дзеркалами. Спочатку вона з'явилася перед камерою в спокусливій блакитній білизні, а потім почала створювати образ – цього разу вона надягла вузький чорний комбінезон із цікавими вирізами, а зверху накинула стильний бежевий піджак. Завершує образ модне довге пальто, масивні черевики та невелика сумочка. При цьому у блогерши можна помітити гарну мальдівську засмагу, випрямлене волосся, і легкий макіяж.

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати відео, проте деякі нагадали Даші, що, одягаючись у такий комбінезон, їй буде складно сходити до туалету:

"Ось мені так подобаються ці комбези, але я знаю, як у них піти до туалету".

"Головне у туалет не захотіти, а так образ супер".

"Також задивляюся на комбінезони, але влітку ще якось реально сходити до туалету, а зараз…".

"Боже, який хороший піджак, будь ласка підкажіть бренд".

"Яка фігурка",

"Цього дня пити не можна".

"Ненавиджу комбінезони, як уявлю, що в туалет потрібно знімати з себе все і намагатися не втопити комбінезон, і не впустити, і не захлюпати".

"Яка фігура класна, аж бісить".

"Даша – ви приклад для багатьох жінок. Сильна і така водночас ніжна. Пишаюся, що у нас такі класні українські жінки".

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