На фан-сторінці в Instagram з'явилися нові кадри, тому Тіна Кароль позувала перед об'єктивами прямо з Берлінського кінофестивалю 2023 року. Вона відвідала прем'єру документального фільму "Суперсила" Шона Пенна про повномасштабне вторгнення Росії до України.
На відео артистка позує разом із командою проекту.
«Сьогодні пісня, написана з діджеєм Томмі, стала частиною фільму Шона Пенна Superpower. Для мене це величезна честь і найголовніше, що ми несемо нашу місію – говоримо про Україну» – розповіла Тіна, висловлювання якої цитують у мережі.
Як можна помітити, для виходу на червону доріжку Кароль обрала білу сукню з вишитими на ньому словами з композиції, що звучить під час фінальних титрів фільму.
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«У чоловічій частині команди особи пом'яті та вирази залишають бажати кращого. Без образ. Тіна світло в цій темряві;
трохи сукня з примадонни не стягнув ногою настав, і там без конфузу не обходиться. Ще вдав, що не помітив 😕😂; Прекрасна дівчина ти, Тіна» - пишуть у мережі.
Кароль порадувала шанувальників у Instagram новим відео, яке також з'явилося на фан-сторінці виконавиці. У ролику артистці вдалося відзначитись, вона постала в елегантному вбранні і вибрала при цьому сміливий та стильний образ.
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