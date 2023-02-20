На фан-странице в Instagram появились новые кадры, так Тина Кароль позировала перед объективами прямо с Берлинского кинофестиваля 2023 года. Она посетила премьеру документального фильма "Суперсила" Шона Пенна о полномасштабном вторжении России в Украину.

На видео артистка позирует вместе с командой проекта.

«Сегодня песня, написанная с диджеем Томми, стала частью фильма Шона Пенна "Superpower". Для меня это огромная честь и самое главное, что мы несем нашу миссию – говорим об Украине» – рассказала Тина, высказывания которой цитируют в сети.

Как можно заметить, для выхода на красную дорожку Кароль выбрала белое платье с вышитыми на нем словами из звучащей во время финальных титров фильма композиции.

«В мужской части команды лица помятые и выражения оставляют желать лучшего. Без обид. Тина свет в этой тьме;

чуть платье с примадонны не стянул ногой наступил, и там без конфуза не обходится. Еще сделал вид что не заметил 😕😂; Прекрасная девушка ты, Тина» - пишут в сети.

Кароль порадовала поклонников в Instagram новым видео, которое также появилось на фан-странице исполнительницы. В ролике артистке удалось отличиться, она предстала в элегантном наряде и выбрала при этом смелый и стильный образ.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

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