Популярна актриса театру та кіно Анна Саліванчук перед участю в новій виставі вирішила похвалитися, як вона швидко одужує після операції на носі. Ще недавно вона скаржилася на самопочуття, що переживає за стан.
Проте, судячи з останнього ролика знаменитості, їй вже набагато краще і незабаром навіть помітний слід від її травми.
«У людини два життя: друге починається, коли розумієш, що життя лише одне. Моя розкішна піжамка» - похвалилася Саліванчук.
У мережі почали ділитися своєю думкою:
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«Яка ж ви розкішна; Дуже красиві квіти, ви теж дуже гарні); Землячка, Ти суперова 💞; Яка краса 😍; Красиві квіти;
Ти Анна дорожча за будь-які квіти, діаманти; А перше життя дає вам ЗСУ».
Після МРТ артистка дізналася відразу після операції, що результат хороший і тепер вона може трохи розслабитися і відчути себе спокійніше. Після цього Саліванчук почала відповідати на запитання та зізналася, який був її найулюбленіший проект, у якому вона знімалася.
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