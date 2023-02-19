Популярна актриса театру та кіно Анна Саліванчук перед участю в новій виставі вирішила похвалитися, як вона швидко одужує після операції на носі. Ще недавно вона скаржилася на самопочуття, що переживає за стан.

Проте, судячи з останнього ролика знаменитості, їй вже набагато краще і незабаром навіть помітний слід від її травми.

«У людини два життя: друге починається, коли розумієш, що життя лише одне. Моя розкішна піжамка» - похвалилася Саліванчук.

У мережі почали ділитися своєю думкою:

«Яка ж ви розкішна; Дуже красиві квіти, ви теж дуже гарні); Землячка, Ти суперова 💞; Яка краса 😍; Красиві квіти;

Ти Анна дорожча за будь-які квіти, діаманти; А перше життя дає вам ЗСУ».

Після МРТ артистка дізналася відразу після операції, що результат хороший і тепер вона може трохи розслабитися і відчути себе спокійніше. Після цього Саліванчук почала відповідати на запитання та зізналася, який був її найулюбленіший проект, у якому вона знімалася.

«Історичні! Поки що станиця спить» - поділилася Ганна, супроводживши пост кадром зі зйомок.

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