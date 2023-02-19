Популярная актриса театра и кино Анна Саливанчук перед участием в новом спектакле решила похвалиться, как она быстро поправляется после операции на носу. Еще недавно она жаловалась на самочувствие, переживае за состояние.

Однако, судя по последнему ролику знаменитости, ей уже намного лучше и скоро не будет даже заметен след от ее травмы.

«У человека две жизни: вторая начинается, когда понимаешь, что жизнь только одна. Моя роскошная пижамка» - похвалилась Саливанчук.

В сети принялись делиться своим мнением:

«Какая же вы роскошная; Очень красивые цветы, вы тоже очень красивые); Землячка, Ты суперовая 💞; Какая красота 😍; Красивые цветы😍;

Ты Анна дороже любых цветов, бриллиантов; А первую жизнь дает вам ВСУ».

После МРТ артистка узнала сразу же после операции, что результат хороший и теперь она может немного расслабиться и почувствовать себя спокойнее. После этого Саливанчук начала отвечать на вопросы и призналась, какой был ее самый любимый проект, в котором она снималась:

«Исторические! Пока станица спит» - поделилась Анна, сопроводив пост кадром со съемок.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

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