Шеф-кухар Ольга Мартиновська, яка судить проект "Майстер Шеф", після другого випуску звернулася до українців.

Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська - відома українська шеф-кухар, яка судить проект "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася організацією благодійних вечерь, збираючи гроші для допомоги Україні. Не забуває Ольга та про Інстаграм, де цього разу після другого ефіру "Майстер Шеф" звернулася до українців.

"Другий ефір МШ. А тепер уже можете писати про учасників, хто найбільше сподобався? Згодні з двадцяткою? І за кого вболіватимете?

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Погано, що на ютубі ще навіть перший випуск не випустили. По ТБ немає можливості дивитися, а у ютубі з таким запізненням";

"Дивне відчуття про цей сезон. Учасники більше схожі на любителів, а не на профі. Може, ще хтось розкриється... Поки що дуже слабко";

"Вітання! Так-так, згодні. Однозначно подобаються всі три шапочки - хлопчики та інші, але поки всіх не запам'ятаєш";

"Потрібно кілька випусків, щоб справити враження".

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" у День закоханих засвітилася із загадковим красенем, і це не Ярославський.

А ще Politeka повідомляла, що Мартиновська з "Майстер Шеф" дала елементарний рецепт найсмачніших млинців.

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