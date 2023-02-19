Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая судит проект "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после полномасштабного вторжения занялась организацией благотворительных ужинов, собирая деньги для помощи Украине. Не забывает Ольга и об Инстаграм, где в этот раз после второго эфира "Мастер Шеф" обратилась к украинцам.

"Второй эфир МШ. А теперь уже можете писать об участниках, кто больше всего понравился? Согласны с двадцаткой? И за кого будете болеть? Я не знаю, кто выиграл, нет ни нет", - написала Мартыновская в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Плохо, что на ютубе еще даже первый выпуск не выпустили. По ТВ нет возможности смотреть, а в ютубе с таким опозданием";

"Удивительное ощущение об этом сезоне. Участники больше похожи на любителей, а не на профи. Может, еще кто-то раскроется... Пока что очень слабо";

"Поздравление! Да-да, согласны. Однозначно нравятся все три шапочки – мальчики и другие, но пока всех не запомнишь";

"Нужно несколько выпусков, чтобы произвести впечатление".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" в День влюбленных засветилась с загадочным красавчиком, и это не Ярославский

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" дала элементарный рецепт вкуснейших блинов

Также Politeka писала, что Мартыновская после завершения съемок "Мастер Шеф" обратилась к украинцам