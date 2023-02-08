На своей странице в Instagram Ольга Мартыновская поделилась простым рецептом вкусных блинчиков.

"Кто со мной давно, тот знает, что Верунчик с 2-х лет каждое утро ест блинчик. Сейчас дама подросла и съедает 2-3. На мое: «Доця, давай омлетик 🙏» она говорит «Хорошо, только после блинчика». Каждое утро это свежие, потому что разогретые мадам не ест. Поэтому я готовлю на 1 маленькое яйцо. Выходит 3 больших блина или 4-5 малых, смотря какая сковорода", - пишет Ольга Мартыновская.

Разбиваем 1 маленькое яйцо, подливаем две ложки молока, добавляем щепотку соли, щепотку сахара и веничком для взбивания это все колотим.

"Всыпаем 2 ст. ложки муки (с малым содержанием протеина, так они нежнее 💙). Перемешиваем до густой однородной массы без комочков, доливаем молочко (всего у вас пойдет 200-220мл, стакан т.е.). Перемешиваем и добавляем ложку растопленного сливочного масла или растительного. На горячую смазанную сковородку чик чик и готово", — объясняет звезда "Мастер Шеф".

Шеф-повар также призналась, что в ее квартире до сих пор нет половника, поэтому она брутально льет тесто из тарелки.

"Только забота о близких, помощь нуждающимся и дело жизни держат в тонусе и вообще на плаву. Начали обучение в моей кулинарной академии и общение со студентами подпитывает меня, чувствую себя нужной. Мы нужны друг другу 🙏Спасибо, что вы есть! Надо все пережить 💙", - подчеркнула Ольга Мартыновская.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.