Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей проекта "Мастер Шеф". А после полномасштабного вторжения Ольга занялась организацией благотворительных ужинов, где собирает деньги на помощь Украине. Также звезда решила заняться написанием книги об украинской кухни вместе с коллегой Владимиром Ярославским.

Не забывает Оля и об Инстаграм, где в этот раз рассказала об окончании съемок, поделившись снимком с Владимиром. По ее словам, теперь стоит ждать релиз проекта на телеэкранах.

"11.02. Пока вы ждете первого эфира нового сезона МШ, мы закончили съемки. А в это время (до нового сезона съемок) активно и продуктивно занимаюсь своей кулинарной академией. Ибо нужно жить жизнь дальше", - написала Ольга под фотографией, где сменила каблуки на кроссовки.

А до этого Оля рассказала о личном, поделившись постом в своем блоге.

"Я бы показывала как оно, когда реально «все сама» – ребенок, машина, квартира, работа, семья, страна… Как быть конем и пытаться остаться женщиной? Здесь я сама еще ищу баланс гм гм;)

Я бы рассказала, как менять колесо, менять масло в старой машине, подделывать бумаги, чтобы снять жилье за границей. Еще у меня забирали права по 130, воровали огромную сумму денег, была в СИЗО, сражалась с итальянской полицией…", - написала Мартыновская.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" заговорила о судьбе украинских ресторанов

А еще Politeka сообщала, что "Мастер Шеф" Хименес-Браво с Мартыновской и Ярославским показали особенности украинской кухни

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" раскрыла, как училась готовить в маленьком селе