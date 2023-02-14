Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая стала судьей "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения Ольга занялась организацией благотворительных ужинов вместе с коллегой Владимиром Ярославским. Пара не подтверждает свои отношения, но в сети предполагают, что у них роман. Также Владимир и Ольга пишут книгу об украинской кухне, над которой начали работать еще в прошлом году. Не забывает Мартыновская и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами.

"Нет, не бойфренд.

Просто старый и настоящий друг! Просто он очень красив и талантлив!

Просто нас так хорошо сфоткали", - написала Ольга под фотографией.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Поздравляю с любовью";

"Действительно очень хорошее фото и Вы!";

"все что сделано в Украине бесценно, какие вы красивы !!!!!";

"Ага и «просто» на день влюбленных решила выставить публикацию".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" дала элементарный рецепт вкуснейших блинов

А еще Politeka писала, что Мартыновская после завершения съемок "Мастер Шеф" обратилась к украинцам

Также Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" заговорила о судьбе украинских ресторанов