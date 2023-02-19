Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк – відомий український актор, який став зіркою "Кріпосної". Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Тарас поділився кадрами зі спектаклю.

"Вчора пройшов двадцятий показ вистави «Емігранти»! Дякую глядачам! Попереду ще багато міст та репетиції нової вистави!

Дякую всім хто відвідав нашу виставу! Нагадаємо, що на частину зароблених грошей ми купуємо необхідні речі для наших героїв (скоро ми викладемо фотозвіт)!" - написав Цимбалюк.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Дякую за спектакль, було цікаво бачити роботу професіоналів, вашу самовіддачу, присутність тут і зараз у моменті на сцені. Герой ваш трохи нагадав Тайлера Дердена з фільму Бійцівський клуб (за його спробою вивести другого героя із зони комфорту та образи в халаті)";

"На першому спектаклі - був щільно зав'язаний халат ...), зараз вже в нижньому ..., а що ж буде на фінальній виставі???, дівчата, купуйте квитки";

"Ось рівень: емігранти в трусах офвайт)) джемпер ветмо";

"Спектакль був чудовий".

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