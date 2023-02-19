Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который стал звездой "Крепостной". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Тарас поделился кадрами со спектакля.

"Вчера прошел двадцатый показ спектакля «Эмигранты»! Спасибо зрителям! Впереди еще много городов и репетиции нового спектакля!

Спасибо всем кто посетил наш спектакль! Напомним, что на часть заработанных денег мы покупаем необходимые вещи для наших героев (скоро мы выложим фотоотчет)!", - написал Цымбалюк.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо за спектакль, было интересно видеть работу профессионалов, вашу самоотдачу, присутствие здесь и сейчас в моменте на сцене. Герой ваш немного напомнил Тайлера Дердена из фильма Бойцовский клуб (по его попытке вывести второго героя из зоны комфорта и обида в халате)";

"На первом спектакле – был плотно завязан халат…), сейчас уже в нижнем…, а что же будет на финальном спектакле???, девушки, покупайте билеты";

"Вот уровень: эмигранты в трусах офвайт)) джемпер ветмо";

"Спектакль был прекрасный".

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