Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк - известный украинский актер, который стал звездой "Крепостной". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Тарас поделился кадрами со спектакля.
"Вчера прошел двадцатый показ спектакля «Эмигранты»! Спасибо зрителям! Впереди еще много городов и репетиции нового спектакля!
Спасибо всем кто посетил наш спектакль! Напомним, что на часть заработанных денег мы покупаем необходимые вещи для наших героев (скоро мы выложим фотоотчет)!", - написал Цымбалюк.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Спасибо за спектакль, было интересно видеть работу профессионалов, вашу самоотдачу, присутствие здесь и сейчас в моменте на сцене. Герой ваш немного напомнил Тайлера Дердена из фильма Бойцовский клуб (по его попытке вывести второго героя из зоны комфорта и обида в халате)";
"На первом спектакле – был плотно завязан халат…), сейчас уже в нижнем…, а что же будет на финальном спектакле???, девушки, покупайте билеты";
"Вот уровень: эмигранты в трусах офвайт)) джемпер ветмо";
"Спектакль был прекрасный".
Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" после шквала критики заинтриговал планами
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