Віктор Павлик вирушив на недовгий відпочинок у Буковель разом із дружиною, яка молодша за нього майже на тридцять років.

Катерина Репяхова, дружина відомого українського співака та композитора Віктора Павлика, поділилася з шанувальниками у Instagram фотографією зі своїм маленьким сином Мишком під час відпочинку.

На знімку, опублікованому в її акаунті, Катерина та її син знаходяться на зимовому курорті та насолоджуються яскравим сонцем та гарним пейзажем. На фото Катерина виглядає щасливою та розслабленою, у білому костюмі.

«Яке це задоволення бачити, як твоя дитина отримує задоволення. Втретє тут і вперше із сином тут. Скільки я отримала радості, дивлячись на щасливого синочка. Наші дітки – наше все» – пише Катерина.

Шанувальники помітили, що Катерина та її син виглядають дуже мило та побажали їм подальших приємних моментів під час відпочинку.

«Бачила вас у Яремчі «у Якова» і в Буковелі); Гарного Вам відпочинку ❤️; Ви чудова мама 👍; Ми щоразу тут, коли у Буковелі))) Донечка дуже любить)

Це чудово, що є можливість відпочивати та насолоджуватися красою; Такі гарненькі».

Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.