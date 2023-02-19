Катерина Репяхова, дружина відомого українського співака та композитора Віктора Павлика, поділилася з шанувальниками у Instagram фотографією зі своїм маленьким сином Мишком під час відпочинку.
На знімку, опублікованому в її акаунті, Катерина та її син знаходяться на зимовому курорті та насолоджуються яскравим сонцем та гарним пейзажем. На фото Катерина виглядає щасливою та розслабленою, у білому костюмі.
«Яке це задоволення бачити, як твоя дитина отримує задоволення. Втретє тут і вперше із сином тут. Скільки я отримала радості, дивлячись на щасливого синочка. Наші дітки – наше все» – пише Катерина.
Вручення повістки мало не закінчилося трагедією на Рівненщині: "Схопив косу та..."
В українських школах хочуть запровадити нові предмети: "діти мають розбиратися..."
Українцям доведеться по-новому сплачувати податки зі своїх будинків: хто віддасть тисячі гривень
"Півтора місяця тому ми були щасливі": подруга загиблого у Дніпрі тренера розповіла про їхню останню зустріч
"Куча ліків та гормональних препаратів": зірка "Танців з зірками" останні півроку бореться із хворобою
Шанувальники помітили, що Катерина та її син виглядають дуже мило та побажали їм подальших приємних моментів під час відпочинку.
«Бачила вас у Яремчі «у Якова» і в Буковелі); Гарного Вам відпочинку ❤️; Ви чудова мама 👍; Ми щоразу тут, коли у Буковелі))) Донечка дуже любить)
Це чудово, що є можливість відпочивати та насолоджуватися красою; Такі гарненькі».
Нагадаємо, що молода дружина Віктора Павлика нарвалася на хейт через ринопластику.
Як повідомляла Politeka, молода дружина Павлика засвітила фігуру у купальнику.
Також Politeka писала, що молода дружина Павлика розмішила кадрами із маленьким сином.