Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса, яка стала переможницею шоу "Танці зі зірками" разом із Євгеном Котом. А вже за кілька років партнери з танців стали разом суддями проекту "Україна має талант", де їм компанію ссавив Сергій Притула. Не забуває Мішина і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А днями зірка поділилася кадрами з Ніцци, похвалившись своєю прогулянкою, через що нарвалася на шквал критики від українців. А після цього зірка опублікувала нову фотографію у блозі та поділилася своїми думками.

"Істина в розумінні неможливості вплинути на те, що відбувається. Треба тільки заспокоїтися і прийняти те, що все для Вас", - написала Ксенія під фотографіями.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Та й робити щось корисне для себе, щоб зберегти і психіку в порядку і фізичну форму. беріть приклад, мені 50 років!

"У рожевопонії все стабільно. Напихали їй, що "не на часі" у минулому пості. Але треба й далі провокувати фоточками. Душна Мішина будь-яким способом підігріває інтерес, щоб не дай Боже, не забули про актрису".

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