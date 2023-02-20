Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала победительницей шоу "Танці з зірками" вместе с Евгением Котом. А уже через несколько лет партнеры по танцам стали вместе судьями проекта "Україна має талант", где им компанию сосавил Сергей Притула. Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А на днях звезда поделилась кадрами из Ниццы, похваставшись своей прогулкой, из-за чего нарвалась на шквал критики от украинцев. А после этого звезда опубликовала новую фотографию в блоге и поделилась своими мыслями.

"Истина в понимании невозможности повлиять на происходящее. Надо только успокоиться и принять то, что все для Вас…", - написала Ксения под фотографиями.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Да и делать что-то полезное для себя,чтобы сохранить и психику в порядке и физическую форму.. берите пример, мне 50 лет!!! Унывать -нет!!!";

"В розовопонии всё стабильно. Напихали ей, что "не на часи" в прошлом посте. Но нужно и дальше провоцировать фоточками. Душная Мишина любым способом подогревает интерес, что бы не дай Боже, не забыли про актрису".

Напомним, "Холостячка" Мишина похвасталась отдыхом в Ницце, нарвавшись на критику

А еще Politeka сообщала, что Мишина похвасталась достойным отдыхом с "самым главным" поклонником

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина похвалилась украинцам, как развлекается в разных странах



