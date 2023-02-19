Український танцюрист та хореограф Влад Яма показав, як допомагає Україні, але знову нарвався на критику українців.

Як пише Politeka.net , Влад Яма – відомий український хореограф і танцюрист, який судить проект "Танці з зірками". А після початку повномасштабного вторгнення зірка взяв дружину та свою дитину, вирушивши до США. Влад зазначив, що він легально перетнув кордон, хоча деякі його колеги дуже сумніваються в цьому, адже кордон закрили відразу після початку атаки росії. Не забуває танцюрист і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Влад розповів про свій блог, як допомагає потерпілим через війну дітям з України.

"-Напівмарафон-

19.02.2023 12:30 за Києвом ... У нас день почався о 4 ранку. Прямуємо на свій перший у житті напівмарафон. Це неабиякий виклик. Не знаємо, як усе піде. Але… Тут, у Сполучених Штатах, хочемо не лише нагадати про війну в Україні, а й допомогти постраждалим від неї. Це мій перший особистий збір. Для дітей-спортсменів, які втратили батьків унаслідок воєнних дій. Ці маленькі герої живуть у спорт-інтернатах та продовжують тренуватися. Тож давайте разом задонатим і купимо їм спортивне взуття!", - написав Влад у публікації.

Українці не дуже радісно відреагували на добрі наміри Влада у коментарях:

"Огидно дивитися, втік з України і щось там говорить";

"Кому це потрібно? Чесно, гидко";

"Надягай броник і вперед марафонити";

"******, ти вже з'явився?"

Нагадаємо, Влад Яма, який втік у США, з "Танці зі зірками" похвалився дружиною-іменинницею

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