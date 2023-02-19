Украинский танцор и хореограф Влад Яма показал, как помогает Украине, но снова нарвался на критику украинцев.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - известный украинский хореограф и танцор, который судит проект "Танці з зірками". А после начала полномасштабного вторжения звезда взял жену и своего ребенка, отправившись в США. Влад отметил при этом, что он легально пересек границу, хотя некоторые его коллеги очень сомневаются в этом, ведь границу закрыли сразу после начала атаки россии. Не забывает танцор и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Влад рассказал о своем блоге, как помогает пострадавшим из-за войны детям из Украины.

"-Полумарафон-

19.02.2023 12:30 по Киеву… У нас день начался в 4 утра. Направляемся на свой первый в жизни полумарафон. Это незаурядный вызов. Не знаем, как все уйдет. Но… Здесь, в Соединенных Штатах, хотим не только напомнить о войне в Украине, но и помочь пострадавшим от нее. Это мой первый личный сбор. Для детей-спортсменов, потерявших родителей в результате военных действий. Эти маленькие герои живут в спорт-интернатах и продолжают тренироваться. Так давайте вместе задонатим и купим им спортивную обувь!", - написал Влад в публикации.

Украинцы не очень радостно отреагировали на благие намерения Влада в комментариях:

"Противно смотреть, сбежал из Украины и что-то там говорит";

"Кому это нужно? Честно, противно";

"Надевай броник и вперед марафонить";

"******, ты уже появился?".

Напомним, сбежавший в США Влад Яма из "Танці зі зірками" похвастался женой-именинницей

А еще Politeka сообщала, что скандал между Владом Ямой и Славой Деминым получил неожиданное продолжение

Также Politeka писала, что Влад Яма из США показал романтичные кадры с женой и вызвал бурю в сети



