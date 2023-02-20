Як пише Politeka.net, Ярослава Хома (SLAVIA) – відома українська співачка, яка була одружена з солістом гурту Дзідзьо Михайла Хоми. Але пара розлучилася кілька років тому і зберегла теплі стосунки. Не забуває Ярослава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила на честь дня народження поділитись новими фотографіями.

"День народження святкуватиме у день нашої Перемоги. А сьогодні з вдячністю приймаю вітання.

Цей рік навчив мене пишатися своїм походженням та ще більше любити рідну землю.

Мені пощастило зустріти друзів-однодумців. Це мої скарби.

Дякую Богу за таланти

та Дари", - написала Ярослава в публікації.

Колишній чоловік співачки Михайло поставив лайк і привітав екс-дружину: "Вітаю, нехай збуваються бажання".

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Вітаю з днем ​​народження! Мабуть, у всіх "лютівських" боліло почуття свята. Бажаю нести в українських піснях світло та щастя всупереч усім життєвим обставинам!";

"Вітаю з днем ​​народження!!!";

"З днем ​​народження, Славо! Нехай усі мрії завжди збуваються! Будь щаслива!".

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