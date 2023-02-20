Как пишет Politeka.net, Ярослава Хома (SLAVIA) - известная украинская певица, которая была замужем за солистом группы Дзидзьо Михаила Хомы. Но пара развелась несколько лет назад и сохранили теплые отношения. Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила в честь дня рождения поделиться новыми фотографиями.
"День рождения праздновать в день нашей Победы. А сегодня с благодарностью принимаю поздравления.
Этот год научил меня гордиться своим происхождением, да еще больше любить родную землю.
Мне посчастливилось встретить друзей-единомышленников. Это мои сокровища.
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Благодарю Бога за таланты
и Дары", - написала Ярослава в публикации.
Бывший муж певицы Михаил поставил лайк и поздравил экс-жену: "Приветствую, пусть сбываются желания".
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Поздравляю с днем рождения! Пожалуй, у всех "февральских" болело чувство праздника. Желаю нести в украинских песнях свет и счастье вопреки всем жизненным обстоятельствам!";
"Поздравляю с днем рождения!!!";
"С днем рождения, Слава! Пусть все мечты всегда сбываются! Будь счастлива!".
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