Как пишет Politeka.net, Ярослава Хома (SLAVIA) - известная украинская певица, которая была замужем за солистом группы Дзидзьо Михаила Хомы. Но пара развелась несколько лет назад и сохранили теплые отношения. Не забывает Ярослава и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила в честь дня рождения поделиться новыми фотографиями.

"День рождения праздновать в день нашей Победы. А сегодня с благодарностью принимаю поздравления.

Этот год научил меня гордиться своим происхождением, да еще больше любить родную землю.

Мне посчастливилось встретить друзей-единомышленников. Это мои сокровища.

Благодарю Бога за таланты

и Дары", - написала Ярослава в публикации.

Бывший муж певицы Михаил поставил лайк и поздравил экс-жену: "Приветствую, пусть сбываются желания".

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Поздравляю с днем ​​рождения! Пожалуй, у всех "февральских" болело чувство праздника. Желаю нести в украинских песнях свет и счастье вопреки всем жизненным обстоятельствам!";

"Поздравляю с днем рождения!!!";

"С днем рождения, Слава! Пусть все мечты всегда сбываются! Будь счастлива!".

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