Влад Яма одразу після повномасштабного вторгненння рф виїхав за кордон разом із дружиною Лілією та сином Леоном та поки не збирається повертатись. Цього разу на своїй сторінці в Instagram дружина артиста поділилася яскравими кадрами свого святкування, де вона позує з маленьким тортиком на тлі стіни з квітів.

"Загадала…🙏💙💛 Дякую за любов, дякую за кожен день. ❤️🙏 За підтримку, за тих, хто поруч в ці важкі часи… Люблю і вірю в найкраще…♾️♾️♾️👁️", — написала Лілія Яма під відео.

Українці приєднуються до привітань, але не обійшлося й без обурених коментарів: "Які в тебе важкі часи? Соромно таке писати, вітаю, хоча шкода, що виросла велика, а виставляєш свій недалекий розум".

Раніше Влад Яма в інтерв'ю Славі Дьоміну розповідав, що перетнув кордон іще до того, як чоловікам заборонили виїжджати з країни.

"Перші декілька годин 24-го, коли це все почалося, ми з дружиною почали обговорювати про всяк випадок варіанти: от що ми будемо робити, якщо російські військові прийдуть до нашої хати. От що робити реально. І якщо вони будуть зі зброєю, а я без. Що я можу зробити, як я можу захистити свою родину", - заявив танцюрист.

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