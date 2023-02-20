Популярний український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював президента Зеленського, зараз робить влучні пародії на росіян і не тільки. Так, цього разу комік опублікував у своєму Instagram нове відео, на якому показав пародію на путініста Кадирова.

У підписі до відео на ютуб Юрій розповів: "У недавньому інтерв'ю Скабеєвої, голова Чечні Рамзан Кадиров похвалився якимось пістолетом, який йому принесли якісь командири, і розповіли, що, нібито, саме з цього пістолета свого часу застрелився Гітлер. Цікаво, що там ще є в арсеналі цього фантазера?".

А в ролику він приміряв на собі комічний образ Кадирова і пофантазував на тему, що ще, крім пістолета, він міг показати. Так, серед іншого Великий в образі Кадирова дістав штучну змію, яка в тозі забралася в зад дон-дону. На це він наказав змії вибачатися на камеру. Виглядає це дуже весело, що й зазначили українці у коментарях.

"Як завжди, шедевр".

"Люблю кожне відео просто!".

"Я вас люблю! Дякую вам за влучний гумор!".

"Юро, чи є у світі хтось, кого ви не зможете показати один в один?"

"Юро, ви просто вогонь".

"У Вас кожна пародія – це шедевр. Ви в такий час нас тішите. Дякую Вам і тим, хто допомагає Вам у цьому".

"Пришийте їй коліна, нехай вибачається".

"Юра, обожнюю кожне відео. Це шедеври!".

"Слава Нації! Ви красень! Шедевр!".

"Новини дізнаюся не з новин, а з пародій Юрія".

"Ви просто супер. Який ви талановитий. Із ваших відео просто ображатися можна".

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