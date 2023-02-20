Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на путиниста Кадырова.

В подписи к видео на ютуб Юрий рассказал: "В недавнем интервью Скабеевой, глава Чечни Рамзан КАДЫРОВ похвастался каким-то пистолетом, который ему принесли какие-то командиры, и рассказали, что, якобы, именно из этого пистолета, в своё время, застрелился Гитлер. Интересно, что там ещё есть в арсенале у этого фантазёра?".

А в ролике он примерял на себе комичный образ Кадырова и пофантазировал на тему, что еще кроме пистолета он мог показать. Так, среди прочего Великий в образе Кадырова достал штучную змею, которая в тоге забралась в зад дон-дона. На это он приказал змее извиняться на камеру. Выглядит это очень весело, что и отметили украинцы в комментариях.

"Как всегда, шедевр".

"Люблю каждое видео просто!".

"Я вас люблю! Благодарю вас за меткий юмор!".

"Юра, есть ли в мире кто-то, кого вы не сможете показать один в один?".

"Юра, вы просто огонь".

"У Вас каждая пародия – это шедевр. Вы в такое время нас радуете. Спасибо Вам и тем, кто помогает Вам в этом".

"Пришейте ей колени, пусть извиняется".

"Юра, обожаю каждое видео. Это шедевры!".

"Слава Нации! Вы красавчик! Шедевр!".

"Новости узнаю не из новостей, а из пародий Юрия".

"Вы просто супер. Какой вы талантливый. С ваших видео просто оборжаться можно".

Напомним, "Очень пронзительно": кума Дзидзьо Цибульская поддержала украинок новым видео.

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