Популярный украинский комик и актер студии "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал президента Зеленского, сейчас делает меткие пародии на россиян и не только. Так, в этот раз комик опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором показал пародию на путиниста Кадырова.
В подписи к видео на ютуб Юрий рассказал: "В недавнем интервью Скабеевой, глава Чечни Рамзан КАДЫРОВ похвастался каким-то пистолетом, который ему принесли какие-то командиры, и рассказали, что, якобы, именно из этого пистолета, в своё время, застрелился Гитлер. Интересно, что там ещё есть в арсенале у этого фантазёра?".
А в ролике он примерял на себе комичный образ Кадырова и пофантазировал на тему, что еще кроме пистолета он мог показать. Так, среди прочего Великий в образе Кадырова достал штучную змею, которая в тоге забралась в зад дон-дона. На это он приказал змее извиняться на камеру. Выглядит это очень весело, что и отметили украинцы в комментариях.
"Как всегда, шедевр".
"Люблю каждое видео просто!".
"Я вас люблю! Благодарю вас за меткий юмор!".
"Юра, есть ли в мире кто-то, кого вы не сможете показать один в один?".
"Юра, вы просто огонь".
"У Вас каждая пародия – это шедевр. Вы в такое время нас радуете. Спасибо Вам и тем, кто помогает Вам в этом".
"Пришейте ей колени, пусть извиняется".
"Юра, обожаю каждое видео. Это шедевры!".
"Слава Нации! Вы красавчик! Шедевр!".
"Новости узнаю не из новостей, а из пародий Юрия".
"Вы просто супер. Какой вы талантливый. С ваших видео просто оборжаться можно".
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