2023 року на Берлінському кінофестивалі з'явилася Тіна Кароль - українська співачка, яка була присутня на прем'єрі документального фільму Шона Пенна "Суперсила". Цей фільм розповідає про повномасштабне вторгнення Росії до України.

Тіна Кароль приєдналася до команди проекту на червоній доріжці, де вона позувала та виступила з піснею, яка стала частиною саундтреку фільму.

Співачка розповіла, що пісня була написана нею та діджеєм Томмі, і вона щаслива, що їхнє творіння стало частиною фільму Шона Пенна "Суперсила". Вона також наголосила, що це величезна честь та можливість допомогти просувати місію фільму – розповісти про те, що відбувається в Україні.

Для появи на червоній доріжці Тіна Кароль обрала білу сукню, на якій були вишиті слова з композиції, що звучить під час фінальних титрів фільму.

Раніше артистка показала, як позує разом із командою проекту.

«Сьогодні пісня, написана з діджеєм Томмі, стала частиною фільму Шона Пенна Superpower. Для мене це величезна честь і найголовніше, що ми несемо нашу місію – говоримо про Україну» – розповіла Тіна, висловлювання якої цитують у мережі.

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