В 2023 году на Берлинском кинофестивале появилась Тина Кароль - украинская певица, которая присутствовала на премьере документального фильма Шона Пенна "Суперсила". Этот фильм рассказывает о полномасштабном вторжении России в Украину.
Тина Кароль присоединилась к команде проекта на красной дорожке, где она позировала и выступила с песней, которая стала частью саундтрека фильма.
Певица рассказала, что песня была написана ею и диджеем Томми, и она счастлива, что их творение стало частью фильма Шона Пенна "Суперсила". Она также подчеркнула, что это огромная честь и возможность помочь продвигать миссию фильма - поведать о том, что происходит в Украине.
Для своего появления на красной дорожке Тина Кароль выбрала белое платье, на котором были вышиты слова из композиции, звучащей во время финальных титров фильма.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Вы душа Украины": Данилко удивил необычным фото со сценической мамой Инной Белоконь
У россиян большие проблемы: новое наступление терпит крах
"Преступная халатность?": семья Богдана Покитко, которого кинули на передовую без подготовки, сообщила новые подробности
"Шикуют в тылах": украинцы требуют отправить офицеров из военкоматов на передовую
Ранее артистка показала, как позирует вместе с командой проекта.
«Сегодня песня, написанная с диджеем Томми, стала частью фильма Шона Пенна "Superpower". Для меня это огромная честь и самое главное, что мы несем нашу миссию – говорим об Украине» – рассказала Тина, высказывания которой цитируют в сети.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.