В 2023 году на Берлинском кинофестивале появилась Тина Кароль - украинская певица, которая присутствовала на премьере документального фильма Шона Пенна "Суперсила". Этот фильм рассказывает о полномасштабном вторжении России в Украину.

Тина Кароль присоединилась к команде проекта на красной дорожке, где она позировала и выступила с песней, которая стала частью саундтрека фильма.

Певица рассказала, что песня была написана ею и диджеем Томми, и она счастлива, что их творение стало частью фильма Шона Пенна "Суперсила". Она также подчеркнула, что это огромная честь и возможность помочь продвигать миссию фильма - поведать о том, что происходит в Украине.

Для своего появления на красной дорожке Тина Кароль выбрала белое платье, на котором были вышиты слова из композиции, звучащей во время финальных титров фильма.

Ранее артистка показала, как позирует вместе с командой проекта.

«Сегодня песня, написанная с диджеем Томми, стала частью фильма Шона Пенна "Superpower". Для меня это огромная честь и самое главное, что мы несем нашу миссию – говорим об Украине» – рассказала Тина, высказывания которой цитируют в сети.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.