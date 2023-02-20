Український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина намагаються проводити весь вільний час разом зі своїми трьома синами. Під час вихідних подружжя влаштувало Дмитру, Івану та Саші активний відпочинок. Фото та відео Христина Решетник опублікувала на своїй сторінці в Інстаграм.

Зокрема, родина вирушила до найближчого торгового центру, де є дитяча площадка. Там діти Григорія Решетника відвідали кілька майданчиків: покаталися на машинках, пострибали на батуті та пограли на гральних автоматах.

"Дуже активні у нас вихідні. Коли вчора їздила містом, думала, що всі поїхали у зв'язку з очікуваннями важкого наступного тижня… але, як виявилося, всі люди в торгових та дитячих ігрових центрах, таких натовпів я вже давно не бачила - навіть незвичайно якось ... А діти, як видно в каруселі, були дуже щасливі)", - розповіла Христина Решетник.

У коментарях для Христини Решетник та їх з телеведучим синів залишили компліменти: "Ти красивіша за половину дівчат мільйоників в Інстаграм!", "Ви красуня, хлопчики таке кохання", "Дуже красиві фото", "У вас дуже милі хлопчики і ви красиві".

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