Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук – відомий український музикант та лідер гурту "Океан Ельзи". Також знаменитість був тренером на шоу "Голос країни", де до нього до учнів потрапила молода співачка Крістіна Соловій. І після проекту Святослав продовжував співпрацювати із новою виконавицею. Тепер соловій відома співачка, за якою стежать десятки тисяч українців в Інстаграм. А цього разу Христина поділилася новою фотографією з Праги, похвалившися стильною цибулею.

"Ми вже в Празі! Тут красиво, але холодно і похмуро. Запалюватиму ваші серця українськими піснями. Ніжними та гарячими", - написала Крістіна в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Чекаю тебе в Києві) буду відпоювати кавою і вином)";

"Хороша, гарного концерту, у Мюнхені було гаряче, запалюй";

"Ласкаво просимо до нашої Праги. Нехай вам сподобається в Чехії";

"Христинка, будь ласка, можна познайомитися?:) Дуже, дуже сильно подобаєшся!!!!!:))))))))"";

"Дівчинка заслужила поїсти тортика";

"У Берліні було дуже круто, приїжджай ще";

"Ти добре виглядаєш! Я підтримую свободу України у вашому серці! Приємної подорожі Прагою, Чехія! Жіночий день скоро стане для вас реальністю!".

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