Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский музыкант и лидер группы "Океан Эльзы". Также знаменитость был тренером на шоу "Голос країни", где к нему в ученики попала молодая певица Кристина Соловий. И после проекта Святослав продолжал сотрудничать с новой исполнительницей. Теперь соловий известная певица, за которой следят десятки тысяч украинцев в Инстаграм. А в этот рааз Кристина поделилась новой фотографией из Праги, похваставшись стильным луком.
"Мы уже в Праге! Здесь красиво, но холодно и пасмурно. Буду зажигать ваши сердца украинскими песнями. Нежными и горячими", - написала Кристина в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Жду тебя в Киеве ) буду отпаивать кофе и вином)";
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"Хорошая, хорошего концерта, в Мюнхене было горячо, зажигай";
"Добро пожаловать в нашу Прагу. Пусть вам понравится в Чехии";
"Христинка, пожалуйста, можно познакомиться?:) Очень, очень сильно нравишься!!!!!:))))))))";
"Девочка заслужила поесть тортика";
"В Берлине было очень круто, приезжай еще";
"Ты хорошо выглядишь! Я поддерживаю свободу Украины в вашем сердце! Приятного путешествия по Праге, Чехия! Женский день скоро станет для вас реальностью!".
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