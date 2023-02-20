Сьогодні - день пам'яті одного з героїв Небесної сотні, близької та рідної людини для сім'ї Ганни Саліванчук. 2014 року його було вбито снайпером під час подій на Майдані. Його паспорт, який він зберігав у кишені куртки, був пробитий кулею, яка потрапила прямо в серце.

Ганна вирішила нагадати про свої висловлювання як раніше.

Цього дня він не повинен був працювати на Майдані, але він замінив свого хворого напарника, що, як з'ясувалося пізніше, врятувало напарнику життя. Він був не лише героєм на Майдані, а й учителем географії, який надихав своїх учнів і був першою людиною в житті Анни, якій справді дорога була Україна.

Він змінював життя своїх учнів та їхніх нащадків, надихаючи поважати українські традиції, гімн, герб та вишиванки. Він був тією людиною, яка могла віддати свій єдиний телефон бабусі на вокзалі, бо вона більше потребувала його, ніж він. Ганна пам'ятає його щирість і дивні питання, які він їй задавав, і зізнається, що більше за таку щиру людину вона ніколи не зустрічала.

«Цього дня ми пам'ятаємо нашого героя та закликаємо не забувати його та всіх героїв Небесної сотні. Слава Україні! Героям слава!" – написала Ганна.

У мережі відреагували:

"Вічна пам'ять!!; 💔🙏 світла пам'ять…; Царство небесне 🙏; Велика подяка таким людям! Сміливий чоловік! Батьківщині низький уклін, що в них такий Герой!;

Світла пам'ять 🙏; Досі не можу спокійно сприймати ці події, я живий, а душа стікає кров'ю...».

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