Сегодня - день памяти одного из героев Небесной сотни, близкого и родного человека для семьи Анны Саливанчук. В 2014 году он был убит снайпером во время событий на Майдане. Его паспорт, который он хранил в кармане куртки, был пробит пулей, попавшей прямо в сердце.

Анна решила напомнить о своих высказываниях, как раньше.

В этот день он не должен был работать на Майдане, но он заменил своего болеющего напарника, что, как выяснилось позже, спасло напарнику жизнь. Он был не только героем на Майдане, но и учитель географии, который вдохновлял своих учеников и был первым человеком в жизни Анны, которому действительно дорога была Украина.

Он менял жизнь своих учеников и их потомков, вдохновляя уважать украинские традиции, гимн, герб и вышиванки. Он был тем человеком, который мог отдать свой единственный телефон бабушке на вокзале, потому что она больше нуждалась в нем, чем он. Анна помнит его искренность и странные вопросы, которые он ей задавал, и признается, что больше такого искреннего человека она никогда не встречала.

«В этот день мы помним нашего героя и призываем не забывать его и всех героев Небесной сотни. Слава Украине! Героям Слава!» - написала Анна.

В сети отреагировали:

«Вечная память!!; 💔🙏 светлая память…; Царство небесное 🙏; Большая благодарность, таким людям! Смелый муж! Родине низкий поклон, что у них такой Герой!;

Светлая память 🙏; До сих пор не могу спокойно воспринимать эти события, я жив, а душа истекает кровью....».

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