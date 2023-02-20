Як пише Politeka.net, Михайло Хома - відомий український співак, який став солістом гурту Дзідзьо. Зірка був одружений зі співачкою SLAVIA (Ярославе), але пара розлучилася кілька років тому. Не забуває Михайло і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Михайло опублікував фотографію найдорожчої жінки у своєму житті – мами. Зірка привітала її з днем народження.
"Мамо, рідна з Днем Народження!
Здоров'я, перемоги та миру! Дякую Вам за життя.
Нехай здійснюються бажання!", - написав Михайло в публікації.
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Олександр Пономарьов привітав маму Михайла зі святом: "Багато та блага літа".
Оля Цибульська теж не змогла пройти повз публікацію: "Мамуля, здоров'я міцного".
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Нехай у матусі завжди будуть здоров'я, сили і гарний настрій!";
"Вітаю Вас щиро! Але дякую за хорошого сина! Багато літа!";
"Мамуня - красуня! Найщиріші привітання! Багато років!";
"Яка чарівна жінка!!! Дзідзьо Ви щасливчик!!! Бережіть і любите свою матусю!";
"Найкращі побажання з днем народження Галині Янівні довгих років життя".
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