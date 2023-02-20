Український співак та соліст гурту Дзідзьо Михайло Хома звернувся до найголовнішої жінки у своєму житті, поділившись її фото.

Як пише Politeka.net, Михайло Хома - відомий український співак, який став солістом гурту Дзідзьо. Зірка був одружений зі співачкою SLAVIA (Ярославе), але пара розлучилася кілька років тому. Не забуває Михайло і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Михайло опублікував фотографію найдорожчої жінки у своєму житті – мами. Зірка привітала її з днем ​​народження.

"Мамо, рідна з Днем Народження!

Здоров'я, перемоги та миру! Дякую Вам за життя.

Нехай здійснюються бажання!", - написав Михайло в публікації.

Олександр Пономарьов привітав маму Михайла зі святом: "Багато та блага літа".

Оля Цибульська теж не змогла пройти повз публікацію: "Мамуля, здоров'я міцного".

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Нехай у матусі завжди будуть здоров'я, сили і гарний настрій!";

"Вітаю Вас щиро! Але дякую за хорошого сина! Багато літа!";

"Мамуня - красуня! Найщиріші привітання! Багато років!";

"Яка чарівна жінка!!! Дзідзьо Ви щасливчик!!! Бережіть і любите свою матусю!";

"Найкращі побажання з днем ​​народження Галині Янівні довгих років життя".

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