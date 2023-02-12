Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда уже больше 20 лет вместе со своим супругом, которого только недавно решила показать общественности. А в этот раз Оля решила рассказать в своем Инстаграм, какой самый странный подарок получила от любимого на День Святого Валентина.

"Рассказываю. Он меня убьет", - написала перед началом истории Оля в сторис Инстаграм.

"Уважаемые люди, после этой сторис я буду искать временное убежище пожить, пока мой отойдет. Но если пообещала, то рассказываю. Короче, как-то мой ненаглядный говорит: "Мы с тобой едем в особенное путешествие. Это подарок. Это место, где объединенные жизнью люди переживают очень важные моменты и стают крепче, становятся одной семьей". Я думала, что... Я придумала себе там, не знаю... Париж, Нью-Йорк... А он повез меня в поликлинику в Германию делать чекап организму и сдавать анализы. Там действительно были особенные пары, им всем было за 80. Но мне проверили все, что только можно было. Теперь я понимаю, когда крутит в пояснице после родов, то был один из лучших подарков, но тогда я это расценила это так: "Ты подарил мне анализы", - поделилась историей Цибульская.

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