Как пишет Politeka.net, Михаил Хома - известный украинский певец, который стал солистом группы Дзидзьо. Звезда был женат на певице SLAVIA (Ярославе), но пара развелась несколько лет назад. Не забывает Михаил и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Михаил опубликовал фотографию самой дорогой женщины в своей жизни - мамы. Звезда поздравил ее с днем рождения.
"Мама, родная с Днем Рождения!
Здоровья, победы и мира! Спасибо Вам за жизнь.
Пусть сбываются желания!", - написал Михаил в публикации.
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Александр Пономарев поздравил маму Михаила с праздником: "Многая и благая лета".
Оля Цибульская тоже не смогла пройти мимо публикации: "Мамуля, здоровья крепкого".
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Пусть у мамочки будут всегда здоровье, силы и хорошее настроение!";
"Приветствую Вас искренне! Но спасибо за хорошего сына ! Много лета!";
"Мамуня – красотка! Самые искренние поздравления! Много лет!";
"Какая очаровательная женщина!!! Дзидзьо Вы счастливчик!!! Берегите и любите свою мамочку!";
"Лучшие пожелания с днем рождения Галине Яновне долгих лет жизни".
Напомним, экс-жена Дзидзьо SLAVIA показала закулисье съемок нового клипа о связи поколений
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