Украинский певец и солист группы Дзидзьо Михаил Хома обратился к самой главной женщине в своей жизни, поделившись ее фото.

Как пишет Politeka.net, Михаил Хома - известный украинский певец, который стал солистом группы Дзидзьо. Звезда был женат на певице SLAVIA (Ярославе), но пара развелась несколько лет назад. Не забывает Михаил и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Михаил опубликовал фотографию самой дорогой женщины в своей жизни - мамы. Звезда поздравил ее с днем рождения.

"Мама, родная с Днем Рождения!

Здоровья, победы и мира! Спасибо Вам за жизнь.

Пусть сбываются желания!", - написал Михаил в публикации.

Александр Пономарев поздравил маму Михаила с праздником: "Многая и благая лета".

Оля Цибульская тоже не смогла пройти мимо публикации: "Мамуля, здоровья крепкого".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Пусть у мамочки будут всегда здоровье, силы и хорошее настроение!";

"Приветствую Вас искренне! Но спасибо за хорошего сына ! Много лета!";

"Мамуня – красотка! Самые искренние поздравления! Много лет!";

"Какая очаровательная женщина!!! Дзидзьо Вы счастливчик!!! Берегите и любите свою мамочку!";

"Лучшие пожелания с днем рождения Галине Яновне долгих лет жизни".

Напомним, экс-жена Дзидзьо SLAVIA показала закулисье съемок нового клипа о связи поколений

А еще Politeka сообщала, что кума Дзидзьо Цибульская рассказала, какой самый странный подарок получила от мужа

Также Politeka писала, что экс-жену Дзидзьо SLAVIA раскритиковали за слишком яркий макияж



