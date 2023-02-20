Євген Клопотенко зазначив, що бургер по-українськи нічим не відрізняється від американського зразка.

Бургер - лідер серед страв як у дітей, так і у дорослих. Цю страву називають однією з перших, коли йдеться про неправильне харчування. Але, готуючи домашні бургери, ти можеш контролювати якість продуктів, які використовуєш.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом бургера, який готується вдома.

Євген Клопотенко зазначив, що бургер по-українськи нічим не відрізняється від американського зразка. Навпаки, у рази смачніша! Все що вам потрібно – гарне м'ясо, трохи овочів та м'яка булочка. Всього якихось 20 хвилин і найсмачніший у світі бюргер з телятиною у вас на столі.

ІНГРЕДІЄНТИ

200 г телятини (лопатка або нашийок)

2 булочки для бургера

1 червона цибуля

1 великий томат

2 шматочки сиру чеддер

20 мл кетчупу (або соусу барбекю)

20 г листя шпинату

сіль та перець за смаком

СПОСІБ ПРИГОТУВАННЯ

1.Приготуйте фарш. Телятину зачистіть від плівок та жиру та перекрутіть на м'ясорубці.

2.Фарш посоліть, поперчіть, додайте мелений коріандр і добре відбийте. Просто беріть фарш в руку і кидайте його в миску. Це потрібно, щоб сформувати щільну котлету з м'яса.

3.Сформуйте котлету круглої форми, завтовшки близько півтора сантиметрів і діаметром близько 10 см. Обсмажте котлету на грилі або на мангалі протягом 4-5 хвилин з кожного боку. Булочки для бургера розріжте на дві частини та підсушіть на грилі.

4.Зберіть бургер - на нижню частину булки викладіть овочі та зелень, а потім котлету, шматочок сиру та овочі. Закрийте верхньою частиною булки і скріпіть бургер шпажкою або гілочкою.

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