Евгений Клопотенко отметил, что бургер по-украински ничем не отличается от американского образца.

Бургер — фаворит среди блюд как у детей, так и у взрослых. Это блюдо называют одним из первых, когда речь идет о неправильном питании. Но готовя домашние бургеры, ты можешь контролировать качество продуктов, которые используешь.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом бургера, который готовится дома.

Евгений Клопотенко отметил, что бургер по-украински ничем не отличается от американского образца. Напротив, в разы вкуснее! Все что вам нужно – хорошее мясо, немного овощей и мягкая булочка. Всего каких-нибудь 20 минут и самый вкусный в мире бюргер с телятиной у вас на столе.

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г телятины (лопатка или ошейок)

2 булочки для бургера

1 красный лук

1 большой томат

2 кусочка сыра чеддер

20 мл кетчупа (или соуса барбекю)

20 г листьев шпината

соль и перец по вкусу

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1.Приготовьте фарш. Телятину зачистите от пленок и жира и перекрутите на мясорубке.

2.Фарш посолите, поперчите, добавьте молотый кориандр и хорошо отбейте. Просто берите фарш в руку и с силой бросайте его в миску. Это необходимо, чтобы сформировать плотную котлету из мяса.

3.Сформируйте котлету круглой формы, толщиной около полутора сантиметров и диаметром около 10 см. Обжарьте котлету на гриле или на мангале в течение 4-5 минут с каждой стороны. Булочки для бургера разрежьте на две части и подсушите на гриле.

4.Соберите бургер – на нижнюю часть булки выложите овощи и зелень, а затем котлету, кусочек сыра и овощи. Закройте верхней частью булки и скрепите бургер шпажкой или веточкой.

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