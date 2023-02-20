Бургер — фаворит среди блюд как у детей, так и у взрослых. Это блюдо называют одним из первых, когда речь идет о неправильном питании. Но готовя домашние бургеры, ты можешь контролировать качество продуктов, которые используешь.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом бургера, который готовится дома.
Евгений Клопотенко отметил, что бургер по-украински ничем не отличается от американского образца. Напротив, в разы вкуснее! Все что вам нужно – хорошее мясо, немного овощей и мягкая булочка. Всего каких-нибудь 20 минут и самый вкусный в мире бюргер с телятиной у вас на столе.
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- 200 г телятины (лопатка или ошейок)
- 2 булочки для бургера
- 1 красный лук
- 1 большой томат
- 2 кусочка сыра чеддер
- 20 мл кетчупа (или соуса барбекю)
- 20 г листьев шпината
- соль и перец по вкусу
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1.Приготовьте фарш. Телятину зачистите от пленок и жира и перекрутите на мясорубке.
2.Фарш посолите, поперчите, добавьте молотый кориандр и хорошо отбейте. Просто берите фарш в руку и с силой бросайте его в миску. Это необходимо, чтобы сформировать плотную котлету из мяса.
3.Сформируйте котлету круглой формы, толщиной около полутора сантиметров и диаметром около 10 см. Обжарьте котлету на гриле или на мангале в течение 4-5 минут с каждой стороны. Булочки для бургера разрежьте на две части и подсушите на гриле.
4.Соберите бургер – на нижнюю часть булки выложите овощи и зелень, а затем котлету, кусочек сыра и овощи. Закройте верхней частью булки и скрепите бургер шпажкой или веточкой.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.