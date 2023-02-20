Ведуча Маша Єфросиніна вирішила висловитися про одне зі своїх останніх і дуже важливих інтерв'ю. Артистка поділилася думкою в Інстаграмі, представивши також нові кадри.

«Що не може не радувати, то це те, що в студії Ютуба відбулося інтерв'ю українською мовою. Я знайомлюся з жінкою, якою захоплююсь. Жінкою, чия організація отримала Нобелівську Премію 2022 року, правозахисницею, яка присвячує своє життя тому, щоб путін пішов під трибунал.

І ще. Я вважаю дуже важливим дякувати за допомогу. Найнеприємніше – це створити відчуття для українців, що вони лише просять. Люди, організації, країни мають бачити, що ми вдячний народ!» – поділилася Єфросиніна.

Також Марія поділилася своїми спостереженнями.

«На жаль, ще лишається певний відсоток керівників країн, хто романтизує війну. Маю на увазі все ще чутні наративи про можливість мирного врегулювання, побоювань дій бункерної злупи та його кнопки, та інше… Мені шкода це визнавати, але, як написав мені на це мій милий Притула: «Як є, малеча, працюємо далі! »", - пише Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.