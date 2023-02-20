Ведущая Маша Ефросинина решила высказаться об одном из своих последних и очень важных интервью. Артистка поделилась мнением в Инстаграм, представив также новые кадры.

«Что не может не радовать, так это то, что в студии Ютуба состоялось интервью на украинском языке. Я знакомлюсь с женщиной, которой восхищаюсь. Женщиной, чья организация получила Нобелевскую Премию 2022, правозащитницей, которая посвящает свою жизнь тому, чтобы путин пошел под трибунал.

И еще. Я считаю очень важным благодарить за помощь. Самое неприятное – это создать ощущение для украинцев, что они только просят. Люди, организации, страны должны видеть, что мы благодарный народ!» - поделилась Ефросинина.

Также Мария поделилась своими наблюдениями.

«К сожалению, еще остается определенный процент руководителей стран, кто романтизирует войну. Имею в виду все еще слышные нарративы о возможности мирного урегулирования, опасений действий бункерной з*лупы и его кнопки, и прочее… Мне жаль это признавать, но, как написал мне на это мой милый Притула: «Как есть, малышка, работаем дальше!»", - пишет Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, что Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.