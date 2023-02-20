Як пише Politeka.net, Ганна Різатдінова – відома українська художня гімнастка, яка представляла Україну на двох Олімпійських іграх, а у 2016 році зірці навіть вдалося взяти бронзову медаль. А після цього спортсменка брала участь у "Танцях зі зірками", де була фавориткою судді Влада Ями, але перемогти Ганні на проекті не вдалося. Не забуває Різатдінова і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю роботою, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила поговорити із фанатами.
"Запитай мене", - написала Ганна.
"Чи повернетесь після війни в Україну?", - запитав один із фанатів.
"Звичайно, дуже чекаю на цей момент", - написала Ганна у відповідь.
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"Яка частина тренування вам не подобалася? Якщо взагалі таке було)", - запитав ще один фанат.
"1. Хореографія. 2 Стрибки на скакалці. 3. Стрибки по діагоналі. 4. ЗФП", - відповіла зірка.
"Як прийшла ідея написати книгу?" - запитав ще один фанат.
"Коли була підготовка до Олімпіади, було дуже складно. І тоді я вирішила, якщо витримаю цей шлях до кінця і отримаю медаль, напишу про цю книгу. Щоб усі знали, що художня гімнастика - це не про красу і легкість", - зізналася Ганна. .
Нагадаємо, фаворитка Влада Ями з "Танців з зірками" висловилася про Україну на тлі Туреччини.
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