Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая представляла Украину на двух Олимпийских играх, а в 2016 году звезде даже удалось взять бронзовую медаль. А после этого спортсменка участвовала в "Танцях з зірками", где была фавориткой судьи Влада Ямы, но победить Анне на проекте не удалось. Не забывает Ризатдинова и об Инстаграм, где делится не только своей работой, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила поговорить с фанатами.

"Спроси меня", - написала Анна.

"Вернетесь ли после войны в Украину?", - спросил один из фанатов.

"Конечно, очень жду на этот момент", - написала Анна в ответ.

"Какая часть тренировки вам не нравилась? Если вообще такая была)", - спросил еще один фанат.

"1. Хореография. 2 Прыжки на скакалке. 3. Прыжки по диагонале. 4. ЗФП", - ответила звезда.

"Как пришла идея написать книгу?", - спросил еще один фанат.

"Когда была подготовка к Олимпиаде, было очень сложно. И тогда я решила, если выдержу этот путь до конца и получу медаль, напишу об эом книгу. Чтобы все знали, что художественная гимнастика - это не о красоте и легкости", - призналась Анна.

Напомним, фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" высказалась об Украине на фоне Турции

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