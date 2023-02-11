Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая взяла бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. А несколько лет назад Ризатдинова стала участницей шоу "Танці з зірками", где была фавориткой судьи Влада Ямы. Не забывает Анна и об Инстаграм, где в этот раз высказалась о трагедии в Турции.
"Прежде всего, позвольте мне выразить соболезнования людям, пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии…
Тысячи семей остались без домов, родственников,
родных друзей
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
"Угрожает взорвать себя и окружающих": полицейские получили пугающее сообщение
Выяснилось, где не будет света после новых взрывов: "Самая сложная ситуация в..."
Впервые за полгода ехал домой: в истории фото, облетевшей Сеть, появилось счастливое продолжение
"Как оберег": девушка, выжившая в Днепре, рассказала о самой дорогой вещи, которая у нее осталась
Природа в очередной раз напомнила нам, что мы на Земле только гости", - написала Анна в публикации и рассказала о сочувствии всего мира Турции.
"– Украина Вам не болит?
Украина, где за год войны погибли сотни спортсменов, тысячи украинских граждан, среди них дети! Где же было ваше сочувствие? Разве в ваших свободных и демократических странах запрещено проявлять эмоции? А может, вы не сочувствуете? Может быть, вам не болит?", - подытожила Ризатдинова.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Какие меткие слова!";
"У меня тот же вопрос, у них за украинцев ничего не болит…. Я думаю это от большого стыда…";
"Аня, прямо в самое сердце. Очень верно сказано".
Напомним, Анна Ризатдинова рассказала о важной инициативе и попросила о помощи
А еще Politeka сообщала, что любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" в узком боди заворожила видом
Также Politeka писала, что Ризатдинова резко высказалась о российских спортсменах на Олимпийских играх