Украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками", высказалась об Украине на фоне трагедии в Турции.

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова - известная украинская художественная гимнастка, которая взяла бронзу на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. А несколько лет назад Ризатдинова стала участницей шоу "Танці з зірками", где была фавориткой судьи Влада Ямы. Не забывает Анна и об Инстаграм, где в этот раз высказалась о трагедии в Турции.

"Прежде всего, позвольте мне выразить соболезнования людям, пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии…

Тысячи семей остались без домов, родственников,

родных друзей

Природа в очередной раз напомнила нам, что мы на Земле только гости", - написала Анна в публикации и рассказала о сочувствии всего мира Турции.

"– Украина Вам не болит?

Украина, где за год войны погибли сотни спортсменов, тысячи украинских граждан, среди них дети! Где же было ваше сочувствие? Разве в ваших свободных и демократических странах запрещено проявлять эмоции? А может, вы не сочувствуете? Может быть, вам не болит?", - подытожила Ризатдинова.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие меткие слова!";

"У меня тот же вопрос, у них за украинцев ничего не болит…. Я думаю это от большого стыда…";

"Аня, прямо в самое сердце. Очень верно сказано".

Напомним, Анна Ризатдинова рассказала о важной инициативе и попросила о помощи

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