Танцівниця та хореограф Ілона Гвоздєва, яка стала переможницею "Танців із зірками", показала фігуру, з'явившись у спідній білизні.

Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка прославилася завдяки шоу "Танцюють всі". Після цього зірка перемогла на проекті "Танці зі зірками" і навіть була запрошеною суддею проекту, але після цього нарвалася на критику українців через свою позицію за оцінками. Але зірка не почала переживати через це і стала хореографом-постановником на грузинських "Танцях з зірками". Після роботи артистка зазначала, що призи на грузинському проекті набагато кращі за українські.

Не забуває Ілона і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Гвоздєва поділилася фото, де позувала лише у білизні.

"Доброго ранку", - написала Ілона під фотографією, де позувала на сходах.

А до цього зірка розповіла про спорт. Гвоздєва опублікувала фото, де займалася вправами.

"Спорт чи стрес? Я однозначно вибираю спорт!

Фізичні вправи та навантаження – найкращий спосіб звільнити негативні емоції, зняти стрес, звільнити надмірну тривогу та покращити свій емоційний та психологічний стан”, - написала Ілона.

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