Цього разу Саліванчук розповіла про нервову подію, через яку сильно розпереживалася і не могла зібратися з думками. На дорозі, вирішивши обігнати одного з водіїв і, можливо, навіть пошкодивши його авто, Саліванчук не стала розбиратися і заявила, що "можливо камінчиком її подряпало".

Проте водій вирішив не церемонитися та поїхав за Саліванчук, щоб висловити їй усе, що думає.

«Це жах, мене щойно переслідував неадекватний чоловік! Лякав, кричав! Він був настільки неадекватний, що я не знала, на що можна було від нього очікувати.

Я розумію, що всім зараз важко, але щоб на мене так кричала чужа людина, коли струс мозку – треба сидіти вдома. Хоча я їхала відпочити, але ніколи не знаєш, що може зустрітися у дорозі» - пише Саліванчук.

Раніше Саліванчук згадала про трагічне в день пам'яті, розповівши історії одного з героїв Небесної сотні, близької та рідної людини для сім'ї Ганни Саліванчук. 2014 року його було вбито снайпером під час подій на Майдані. Його паспорт, який він зберігав у кишені куртки, був пробитий кулею, яка потрапила прямо в серце.

Ганна вирішила нагадати про свої висловлювання як раніше.

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