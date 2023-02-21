В этот раз Саливанчук рассказала о нервном происшествии, из-за которого сильно распереживалась и не могла собраться с мыслями. На дороге, решив обогнать одного из водителей и возможно даже повредив его авто, Саливанчук не стала разбираться и заявила, что "возможно камешком ее поцарапало".

Однако водитель решил не церемониться и поехал за Саливанчук, чтобы высказать ей все, что думает.

«Это ужас, меня только что преследовал неадекватный мужчина! Пугал, кричал! Он был настолько неадекватный, что я не знала, чего можно было от него ожидать.

Я понимаю, что всем сейчас тяжело, но чтоб на меня так кричал чужой человек, когда сотрясение мозга – надо сидеть дома. Хотя я ехала отдохнуть, но никогда не знаешь, что может встретиться в пути» - пишет Саливанчук.

Ранее Саливанчук вспомнила о трагичном в день памяти, рассказав истории одного из героев Небесной сотни, близкого и родного человека для семьи Анны Саливанчук. В 2014 году он был убит снайпером во время событий на Майдане. Его паспорт, который он хранил в кармане куртки, был пробит пулей, попавшей прямо в сердце.

Анна решила напомнить о своих высказываниях, как раньше.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.