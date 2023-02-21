На своїй сторінці в Instagram артистка, яка разом із сином після повномасштабного вторгнення рф виїхала за кордон, звернулася до українців.

"Дорогі друзі, дуже важлива подія буде відбуватись у Відні на річницю війни. Запрошую кожного, хто зараз знаходиться в Автрії та хоче підтримати українців та нашу боротьбу, доєднатись. Я теж обов’язково буду там", — пише Олена Шоптенко.

24 лютого о 18:00 біля Парламенту Австрії у Відні відбудеться марш-молитва за тих, хто стояв та стоїть за Україну.

"Марш за визнання росії країною-терористом парламентом Австрії і ганьбу допуску рос.депутів на ПА ОБСЄ та на Бал у Відні на річницю війни. В цей день в столиці Австрії відбудеться акція протесту понад 10 тисяч українців, які виступатимуть проти балу, надання віз російським депутатам та вимагатимуть визнання Австрією росії країною-терористом", — наголосила танцюристка.

Олена Шоптенко додала, що Австрійська Федеральна залізниця як знак солідарності до роковин широкомасштабного вторгнення російських військ до України надає право на безкоштовний проїзд для вимушено переміщених осіб з України з місць їх проживання до Відня та у зворотному напрямку. Право на безкоштовний проїзд діятиме з:

⁃ 3 02:00 до 11:00 24 лютого 2023 року у напрямку Відня

⁃ з 17:30 до 00:00 24 лютого 2023 року у зворотному напрямку.

Для того щоб, отримати право на безкоштовний проїзд де Відня необхідно в касі Австрійської Федеральної залізниці ВВ предʼявити паспорт громадянина України та заповнити анкету, яка буде дійсна у подальшому як квиток для подорожі туди і назад.

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