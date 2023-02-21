Нещодавно у Лондоні відбулася церемонія вручення престижної кінопремії BAFTA. Знаменитості з усього світу блищали на червоній доріжці у розкішному вбранні. Так, популярна британська актриса Уолліс Дей вирішила вибрати для виходу у світ сукню від відомого українського бренду.

Багато хто відразу ж помітив, що артистка повторила образ Тіни Кароль. Справа в тому, що артистка стала обличчям колекції Leleka, в якій і була представлена ​​сукня. Воно вперше побачило світ восени 2022 року у Токіо.

Сукня вигідно підкреслила фігури артисток, створюючи ефект тіла без одягу та привертаючи до образу багато уваги.

«Тіна Кароль має фігуру ляльки Барбі! Шкода, що вона зараз так схудла, але ця справа можна виправити! Скінчиться війна і Тіна знову розквітне! У неї зараз такий ще молодий, але зрілий вік!

Тіна Кароль просто чудова в цій сукні. Чудова модель з Тіночка; Дуже добре» - пишуть у мережі.

2023 року на Берлінському кінофестивалі з'явилася Тіна Кароль - українська співачка, яка була присутня на прем'єрі документального фільму Шона Пенна "Суперсила". Цей фільм розповідає про повномасштабне вторгнення Росії до України.

Тіна Кароль приєдналася до команди проекту на червоній доріжці, де вона позувала та виступила з піснею, яка стала частиною саундтреку фільму.

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