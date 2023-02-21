Недавно в Лондоне прошла церемония вручения престижной кинопремии BAFTA. Знаменитости со всего мира блистали на красной дорожке в роскошных нарядах. Так, популярная британская актриса Уоллис Дэй решила выбрать для выхода в свет платье от известного украинского бренда.

Многие сразу же заметили, что артистка повторила образ Тины Кароль. Дело в том, что артистка стала лицом коллекции Leleka, в которой и было представлено платье. Оно впервые увидело мир осенью 2022 года в Токио.

Платье выгодно подчеркнуло фигуры артисток, создавая эффект тела без одежды и привлекая к образу много внимания.

«Тина Кароль имеет фигуру куклы Барби! Жаль, что она сейчас так похудела, но это дело поправимо! Кончится война и Тина снова расцветет! У нее сейчас такой еще молодой, но зрелый возраст!;

Тина Кароль просто великолепна в этом платье. Великолепная модель с Тиночкой; Очень хорошо» - пишут в сети.

В 2023 году на Берлинском кинофестивале появилась Тина Кароль - украинская певица, которая присутствовала на премьере документального фильма Шона Пенна "Суперсила". Этот фильм рассказывает о полномасштабном вторжении России в Украину.

Тина Кароль присоединилась к команде проекта на красной дорожке, где она позировала и выступила с песней, которая стала частью саундтрека фильма.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.

Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.