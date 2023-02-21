Як пише Politeka.net , Аліна Гросу – відома українська співачка, яка прославилася ще у дитинстві. А останнім часом зірка перебувала у шпиталі, де проходила важку реабілітацію після складної операції. Тепер Гросу повернулася до України до батьківського будинку, звідки поділилася фотографією із братом.

"Боже, як виросло моє сонечко, а я і не помітила) вже скоро братик у перший клас піде.

А я нарешті потрапила до рідного міста, де зарядилася енергією від родини, близьких людей та друзів, і ні на мить не хотіла б покидати рідні стіни, бо ніде так не добре, як удома. Але мушу знову їхати, летіти…на навчання, а ще планую втілити в життя нові ідеї, музичні і не лише щоб весь світ ще більше говорив про нашу країну, а зараз на мене чекає дуже довга дорога”, - написала Гросу в публікації.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків, включаючи Ольгу Сумську, та написали коментарі:

"Щастя вам і всього лише найкращого!!! Фотографія, Аліна просто супер. Нехай, ваш сонячний Братчик росте, здоровим і життєрадісним";

"Аліночка ви такі гарні, дуже схожі. Мишко такий ніжний хлопчик!";

"Аліно, як здоров'я? Вилікуватися?";

"Який гарний, ніжний братику! Аліночка, ви красуня!".

Нагадаємо, Гросу вразила худорлявістю після реабілітації через перенесену операцію.

А ще Politeka повідомляла, що Гросу після операція опинилася у "не зовсім простій" лікарні.

Також Politeka писала, що Аліна Гросу після складної операції довелося полетіти на лікування