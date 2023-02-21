Как пишет Politeka.net, Алина Гросу - известная украинская певица, которая прославилась еще в детстве. А в последнее время звезда находилась в госпитале, где проходила тяжелую реабилитацию после сложной операции. Теперь Гросу вернулась в Украину в родительский дом, откуда поделилась фотографией с братом.

"Боже, как выросло мое солнышко, а я и не заметила) уже скоро братик в первый класс уйдет.

А я наконец-то попала в родной город, где зарядилась энергией от семьи, близких людей то друзей, и ни на секунду не хотела бы покидать родные стены, потому что нигде так не хорошо, как дома. Но должен снова ехать, лететь…на учебу , а еще планирую воплотить в жизнь новые идеи, музыкальные и не только, чтобы весь мир еще больше говорил о нашей стране, а сейчас меня ждет очень длинная дорога", - написала Гросу в публикации.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков, включая Ольгу Сумскую, и написали комментарии:

"Счастья вам и всего лишь наилучшего!!! Фотография, Алина просто супер. Пусть, ваш солнечный Братчик растет, здоровым и жизнерадостным";

"Алиночка вы так хороши, очень похожи. Миша такой нежный мальчик!";

"Алина, как здоровья? Вылечиться?";

"Какой красивый, нежный братик! Алиночка, вы красавица!".

Напомним, Гросу впечатлила худобой после реабилитации из-за перенесенной операции

А еще Politeka сообщала, что Гросу после операция оказалась в "не совсем простой" больнице

Также Politeka писала, что Алина Гросу после сложной операции пришлось полететь на лечение