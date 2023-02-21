Як пише Politeka.net , Ектор Хіменес-Браво – відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя "Майстер Шеф" колумбійського походження. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ектор і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише рецептами, а й особистими кадрами. На цей раз Хіменес-Браво поділився смішним відео, піднявши настрій українців.

"Ці ваші тренди)))", - написав зірка у своєму блозі.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під публікацією:

"Ектор, не їжте мандаринки)));

"Ектор, Слава Україні";

"Ектор та ТікТок";

До цього зірка поділився фотографією з Майдану, згадавши пам'ятний день на честь загиблих під час протестів:

"Пам'ятаю, як тоді приїжджав на Майдан, як бачив дорогу без бруківки, зруйновані будівлі та кров під ногами. Бачив, як боролися за свої права українці, як зміцнював їхній дух, як не згасав праведний гнів.

Згадайте ці події. Вшануйте пам'ять загиблих. Згадайте, заради чого боремося.

Перемога за нами звучить як молитва, але ми знаємо, що це є обіцянка. Так буде".

Нагадаємо, зірка "МастерШеф" повернувся у новий сезон і приголомшив Ектора: як змінилося життя бодібілдера Івана

А ще Politeka повідомляла, що Хіменес-Браво із "Майстер Шеф" зізнався, що вже відвик від стабільного світла.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" дав простий рецепт найсмачнішого пирога з овочами.