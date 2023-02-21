Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья "Мастер Шеф" колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится с фанатами не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Хименес-Браво поделился смешным видео, подняв настроение украинцев.

"Эти ваши тренды)))", - написал звезда в своем блоге.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии под публикацией:

"Эктор, не кушайте мандаринки)));

"Эктор, Слава Украине";

"Эктор и ТикТок";

До этого звезда поделился фотографией из Майдана, вспомнив о памятном дне в честь погибших во время протестов:

"Помню, как тогда приезжал на Майдан, как видел дорогу без булыжной мостовой, разрушенные здания и кровь под ногами. Видел, как боролись за свои права украинцы, как укреплял их дух, как не угасал праведный гнев.

Вспомните эти события. Почтите память погибших. Вспомните, ради чего сражаемся.

Победа за нами звучит как молитва, но мы знаем, что это обещание. Так будет".

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